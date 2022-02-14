RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США оголосили про тимчасове перенесення посольства з Києва до Львова

Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки тимчасово переносять своє посольство з Києва до Львова. Заходи пов'язані із загрозою російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його словами, Державний департамент постійно моніторить ситуацію із безпекою в Україні.

"Виходячи з цього, ми перебуваємо у процесі тимчасового перенесення нашого посольства в Україні з Києва до Львова у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських сил. Посольство продовжить взаємодію з українським урядом, який координує дипломатичну діяльність у країні. Ми також продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи", - зазначив Блінкен.

Він також запевнив, що перенесення посольства до Львова не підриває американську підтримку України. Крім того, Блінкен вкотре закликав усіх американських громадян негайно залишити країну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль може перенести посольство з Києва до Львова у разі вторгнення Російської Федерації.

Також сьогодні Греція закликала своїх громадян залишити Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВторгнення Росії до України