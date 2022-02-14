США оголосили про тимчасове перенесення посольства з Києва до Львова

Сполучені Штати Америки тимчасово переносять своє посольство з Києва до Львова. Заходи пов'язані із загрозою російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.
За його словами, Державний департамент постійно моніторить ситуацію із безпекою в Україні.
"Виходячи з цього, ми перебуваємо у процесі тимчасового перенесення нашого посольства в Україні з Києва до Львова у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських сил. Посольство продовжить взаємодію з українським урядом, який координує дипломатичну діяльність у країні. Ми також продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи", - зазначив Блінкен.
Він також запевнив, що перенесення посольства до Львова не підриває американську підтримку України. Крім того, Блінкен вкотре закликав усіх американських громадян негайно залишити країну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль може перенести посольство з Києва до Львова у разі вторгнення Російської Федерації.
Також сьогодні Греція закликала своїх громадян залишити Україну.