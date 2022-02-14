США оголосили про тимчасове перенесення посольства з Києва до Львова

Сполучені Штати Америки тимчасово переносять своє посольство з Києва до Львова. Заходи пов'язані із загрозою російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його словами, Державний департамент постійно моніторить ситуацію із безпекою в Україні.

"Виходячи з цього, ми перебуваємо у процесі тимчасового перенесення нашого посольства в Україні з Києва до Львова у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських сил. Посольство продовжить взаємодію з українським урядом, який координує дипломатичну діяльність у країні. Ми також продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи", - зазначив Блінкен.

Він також запевнив, що перенесення посольства до Львова не підриває американську підтримку України. Крім того, Блінкен вкотре закликав усіх американських громадян негайно залишити країну.