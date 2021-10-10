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США оголосили про відновлення лотереї для видачі грін-карт

Автор: Юлія Бойко

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про відновлення імміграційної лотереї, переможцям яких видають грін-карти. Зокрема, почалася реєстрація на лотерею в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Повідомляється, що Конгрес США дозволив видати іммігрантам з усього світу 55 тисяч грін-карт на рік. Реєстрація починається заздалегідь, щоб встигнути обробити заявки.

Також повідомляється, що влада США визнає серйозне відставання в обробці існуючих заяв, багато з яких були подані під час адміністрації Дональда Трампа. Тепер право на отримання візи не переноситься на наступний рік, а весь процес повинен бути завершений за 12 місяців.

"Перемога в лотереї не гарантує, що ви отримаєте візу або пройдете співбесіду на отримання візи. Перемога в лотереї просто означає, що людина має право брати участь у програмі отримання імміграційних віз", - уточнив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, у 2020 році тодішній президент Дональд Трамп призупинив видачу грін-карт на тлі пандемії коронавірусу, після чого його адміністрація оголосила про ліквідацію деяких видів імміграційних віз.

У зв'язку з цим тисячі переможців візової лотереї не змогли в'їхати в США.

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