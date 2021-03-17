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США оголосили нові санкції проти Росії через отруєння Навального

Новость на русском → Вашингтон, Середа 17 березня 2021 15:44
США оголосили нові санкції проти Росії через отруєння Навального Фото: санкції (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сполучені Штати Америки (США) вводять нові торгові санкції проти Російської Федерації. Нові заходи вводять через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та Скрипалів у Солсбері.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства торгівлі США.

Американці вводять санкції через застосування Росією хімічної зброї проти своїх громадян. Санкції передбачають нові експортні обмеження на товари, пов'язані з національною безпекою.

Раніше повідомлялось, що адміністрація США введе санкції щодо країн, які намагалися втручатися у президентські вибори 2020 року. Серед них є Росія.

Нагадаємо, США оголосили про введення санкцій проти Росії через ситуацію з Навальним. У санкційний список потрапили російські чиновники і компанії.

Крім того, санкції проти Росії через Навального ввели в Європейському союзі.

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