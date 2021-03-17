США оголосили нові санкції проти Росії через отруєння Навального

"Застосовуючи незаконні нервово-паралітичні речовини проти дисидентів як всередині, так і за межами своїх кордонів, російський уряд діяв, грубо порушуючи свої зобов'язання по Конвенції про заборону хімічної зброї, і безпосередньо піддавав власних громадян та громадян інших країн смертельному ризику", - йдеться у заяві.

У заяві також говориться, що Міністерство торгівлі прагне запобігти доступу Росії до секретних технологій США, які можуть бути використані для її діяльності в області хімічної зброї.