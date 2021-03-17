США объявили новые санкции против России из-за отравления Навального

"Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство действовало, грубо нарушая свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, и непосредственно подвергало собственных граждан и граждан других стран смертельному риску", - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что Министерство торговли стремится предотвратить доступ России к секретным технологиям США, которые могут быть использованы для ее деятельности в области химического оружия.