У США оголосили нагороду за місцезнаходження сина бен Ладена

Влада США готова виплатити винагороду за информацію про сина Усами бен Ладена

Госдепартамент США намерен выплатить награду в 1 миллион долларов за информацию о местонахождении Хамза бен Ладена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента.

Как отмечается, власти США выплатят за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена 1 миллион долларов.

"Начиная, по меньшей мере с августа 2015-го он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников", -говорится в сообщении.

В частности, Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца, убитого американскими военными.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель строительной группы Binladin и брат Усамы бен Ладена Бакр был среди арестованных в Саудовской Аравии в подозрении в коррупции.

Кроме того, по этому же делу был задержан владелец инвестиционной компании Kingdom Holding и племянник короля Саудовской Аравии, миллиардер аль-Валид ибн Талал.

Так, как известно, семья бен Ладена связана с королевской семьей в Саудовской Аравии. Финансовые интересы семьи представляет Saudi Binladin Group. После гибели отца Усамы бен Ладена Мохаммеда в авиакатастрофе в 1967 году главой группы стал сын Салем бен Ладен.