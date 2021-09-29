США оголосили понад 20 видів тварин вимерлими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

В цілому, 11 птахів, одна кажан, дві риби, одна рослина і вісім видів мідій були оголошені вимерлими.

FWS заявила, що рішення було прийнято на підставі "ретельного аналізу найкращих доступних наукових даних по кожному з цих видів".

"Кожен з цих 23 видів є незворотною втратою природної спадщини нашої країни та глобального біорізноманіття. І це протверезне нагадування про те, що вимирання є наслідком викликаних людиною змін навколишнього середовища", - заявила Бріджет Фейхи, що відповідає за класифікацію видів в службі охорони рибних ресурсів і диких тварин.

Колись білоклювий дятел був найбільшим видом дятлів в США, але останній раз, на загальну думку, його бачили в 1944 році в Луїзіані. У 1967 році цей вид був офіційно включений до списку зникаючих видів.

Ще одна птах, оголошена вимерлою, - багамський пенічковий співун, яка була однією з найрідкісніших співочих птахів у Північній Америці. З 1967 року цей вид теж знаходиться під загрозою зникнення.

У список також включені вісім видів птахів з Гавайських островів і гуамська летюча лисиця з тихоокеанського острова Гуам.

У своїй заяві FWS зазначила, що захист, наданий ESA, який набрав чинності в 1973 році, для цих видів з'явився занадто пізно. Але воно підкреслило, що закон успішно запобіг вимирання понад 99% видів, включених до списку, і його захист необхідний зараз як ніколи.