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США звинуватили Росію в поширенні дезінформації в Радбезі ООН

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Нью-Йорк, П'ятниця 13 травня 2022 23:34
США звинуватили Росію в поширенні дезінформації в Радбезі ООН Фото: США звинуватили Росію в поширенні дезінформації в Радбезі ООН (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні Ради безпеки ООН для поширення дезінформації і теорій змови про біологічну зброю в Україні. Москва намагається відвернути увагу від військових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У п'ятницю заступник постійного представника США при ООН Річард Міллс попередив Радбез, що дії Москви слідують зразком звинувачень інших у порушеннях, які вона сама вчинила або має намір вчинити, додавши, що за ними необхідно уважно стежити "на предмет можливості хімічної або біологічної атаки з боку російських сил".

Представник США порівняв заяви представників Росії при РБ ООН з" поганим шпигунським романом", згадавши про те, що у РФ заявляють про отруєні банкноти і таємне лікування пацієнтів психлікарень.

Заступник глави ООН з питань роззброєння Томас Маркрам повторив у Радбезі те, що його начальник сказав на засіданнях у березні за аналогічними звинуваченнями Росії. Організації Об'єднаних Націй нічого не відомо про будь-яку програму біологічної зброї в Україні.

У березні організація Об'єднаних Націй повідомила, що у неї немає доказів того, що Україна має програму біологічної зброї.

Тоді Росія скликала засідання, щоб підтвердити без надання доказів, що Україна розміщувала на своїй території лабораторії зі створення біологічної зброї за підтримки Міністерства оборони США.

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