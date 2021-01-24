США звинуватили росіянку у крадіжці даних біженців

У п‘ятницю Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом особам у змові з метою викрасти урядові документи Програми США з прийому біженців (RAP). Також метою зловмисників було відмити кошти, отримані незаконним шляхом.

Про це пише "Голос Америки".

Серед звинувачених 43-річна росіянка Олеся Красілова, 42-річний йорданець Хайтам Сад та 42-річний Ауз Абдулджаббар.

Сад з 2007 по 2016 роки працював в Імміграційній службі США в Аммані, Краіслова обіймала подібну посаду в Москві. Вони мали справу з документами заявників на отримання статусу біженців у США. Красілова здебільшого займалась справами заявників на статус біженців із колишнього радянського блоку, а також декілька місяців мала доступ до програми біженців з Іраку, зазначають в міністерстві.

Під керівництвом Абдулджаббара, Красілова та Сад з 2016 по щонайменше квітень 2019 року діяли у змові задля крадіжки документів, що містили особисту інформацію заявників, йдеться в обвинуваченнях.

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