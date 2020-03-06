У США звинуватили Росію у поширенні фейків про коронавірус

Фото: Державний департамент США (nwttac.dci/palestine.org)

РФ веде дезінформаційну кампанію 5 мовами

Російська Федерація використовує власні засоби масової інформації та штучні сторінки у соціальних мережах для поширення дезінформації про спалах коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

У "Глобальному центрі залучення" (Global Engagement Center, GEC) Державного департаменту США зазначили, що Росія створює фейки 5 мовами.

"Ми бачимо, які фальшиві розповіді про коронавірус поширюють. Бачимо, як працює ціла система російської дезінформації", - зазначила координатор GEC Леа Габріелле.

Повідомляється, що російська дезінформаційна кампанія зосереджена на трьох напрямках: коронавірус - біологічна зброя; коронавірус створений американським ЦРУ, щоб зашкодити Китаю; до створення вірусу причетний засновник корпорації Microsoft Білл Ґейтс.

Габріелле зазначила, що боротися з російськими фейками важко.

"Дезінформації багато. Йдеться не лише про окремі платформи. Ми бачимо спроби створити цілу картину і те, як супротивники застосовують соціальні медіа. Я сподіваюся, що всі зацікавлені сторони будуть діяти з відповідальністю, щоб допомагати тим людям у різних країнах світу, які налякані кризою", - сказала координатор GEC.

Нагадаємо, у дезінформації щодо COVID-19 Штати звинувачують Росію не вперше. Так, у лютому в Держдепі США заявили, що РФ використовує тисячі фейкових акаунтів в соціальних мережах для поширення неправди про коронавірус.

Раніше повідомлялось, що компанія Facebook збуде поглиблювати співпрацю з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) в питаннях боротьби з будь-якою дезінформацією про коронавірус. Зокрема, Facebook дозволить ВООЗ публікувати безкоштовні оголошення про COVID-19.