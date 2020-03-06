В США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Фото: Государственный департамент США (nwttac.dci/palestine.org)

РФ ведет дезинформационную кампанию на 5 языках

Российская Федерация использует собственные средства массовой информации и не настоящие страницы в социальных сетях для распространения дезинформации о вспышке коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В "Глобальном центре вовлечения" (Global Engagement Center, GEC) Государственного департамента США отметили, что Россия создает фейки на 5 языках.

"Мы видим, какие фальшивые рассказы о коронавирусе распространяют. Видим, как работает целая система российской дезинформации", - отметила координатор GEC Леа Габриелле.

Сообщается, что российская дезинформационная кампания сосредоточена на трех направлениях: коронавирус - биологическое оружие; коронавирус создан американским ЦРУ, чтобы помешать Китаю; к созданию вируса причастен основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Габриелле отметила, что бороться с российскими фейками трудно.

"Дезинформации много. Речь идет не только об отдельных платформах. Мы видим попытки создать целую картину и то, как противники применяют социальные медиа. Я надеюсь, что все заинтересованные стороны будут действовать с ответственностью, чтобы помогать тем людям в разных странах мира, которые напуганы кризисом", - сказала координатор GEC.

Напомним, в дезинформации относительно COVID-19 Штаты обвиняют Россию не впервые. Так, в феврале в Госдепе США заявили, что РФ использует тысячи фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения неправды про коронавирус.

Ранее сообщалось, что компания Facebook будет углублять сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах борьбы с любой дезинформацией о коронавирусе. В частности, Facebook позволит ВОЗ публиковать бесплатные объявления о COVID-19.