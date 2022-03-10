ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США не обговорюють розміщення ЗРК Patriot в Україні, - Пентагон

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 10 березня 2022 23:20
США не обговорюють розміщення ЗРК Patriot в Україні, - Пентагон Фото: прессекретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Можливість розміщення в Україні американських зенітно-ракетних комплексів Patriot не обговорюється. Це означало б присутність американських військових для навчання ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

Раніше сьогодні офіційний представник Пентагону заявив, що розміщення в Польщі зенітно-ракетних комплексів Patriot - тимчасовий захід.

"Ми ясно дали зрозуміти, що американські сили воювати в Україні не будуть", - заявив представник військового відомства.

Нагадаємо, США не підтримують рішення Польщі передати Україні МіГ-29. У Пентагоні вважають, що найкращим варіантом було б надання їй не бойових літаків, а систем ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"