США не обговорюють розміщення ЗРК Patriot в Україні, - Пентагон

Можливість розміщення в Україні американських зенітно-ракетних комплексів Patriot не обговорюється. Це означало б присутність американських військових для навчання ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

"Ми ясно дали зрозуміти, що американські сили воювати в Україні не будуть", - заявив представник військового відомства.

Раніше сьогодні офіційний представник Пентагону заявив, що розміщення в Польщі зенітно-ракетних комплексів Patriot - тимчасовий захід.

Нагадаємо, США не підтримують рішення Польщі передати Україні МіГ-29. У Пентагоні вважають, що найкращим варіантом було б надання їй не бойових літаків, а систем ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.