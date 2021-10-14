США обговорять з Узбекистаном використання військових баз, - Politico

Представники Пентагону обговорять в Узбекистані можливість розміщення контртерористичних сил. США зможуть завдавати ударів по цілях в Афганістані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Основний порядок візиту стосуватиметься можливості розміщення контртерористичних сил, що дозволить військовим США з більшою легкістю вести спостереження і завдавати ударів по цілях в Афганістані", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Сполучені Штати ведуть переговори з країнами, що межують з Афганістаном, про використання для контртерористичних операцій в Афганістані військових об'єктів, включаючи російські бази в регіоні.

Напередодні представники радикального руху "Талібан" домовилися з США про постачання гуманітарної допомоги афганцям. Дводенні переговори проходили в Катарі.