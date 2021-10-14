RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США обговорять з Узбекистаном використання військових баз, - Politico

Автор: Артур Родивилов

Представники Пентагону обговорять в Узбекистані можливість розміщення контртерористичних сил. США зможуть завдавати ударів по цілях в Афганістані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Представники Пентагону мають намір відвідати в поточному місяці Узбекистан.

"Основний порядок візиту стосуватиметься можливості розміщення контртерористичних сил, що дозволить військовим США з більшою легкістю вести спостереження і завдавати ударів по цілях в Афганістані", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Сполучені Штати ведуть переговори з країнами, що межують з Афганістаном, про використання для контртерористичних операцій в Афганістані військових об'єктів, включаючи російські бази в регіоні.

Напередодні представники радикального руху "Талібан" домовилися з США про постачання гуманітарної допомоги афганцям. Дводенні переговори проходили в Катарі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан