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У США обстріляли шкільний автобус, загинув підліток

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США, Четвер 20 січня 2022 03:52
У США обстріляли шкільний автобус, загинув підліток Фото: у США обстріляли шкільний автобус, загинув підліток (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В американському місті Піттсбург невідомі обстріляли шкільний автобус. Поранений 15-річний підліток пізніше помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт мерії Піттсбурга.

Під час стрілянини в салоні автобуса знаходилися тільки учень і водій.

Підлітка госпіталізували у важкому стані. Він помер у медзакладі.

"У нього було щонайменше одне вогнепальне поранення в груди. Він був застрелений поки сидів у шкільному автобусі. Медики доставили його в лікарню в критичному стані", - йдеться в повідомленні.

Більше ніхто не постраждав.

Поліція розшукує двох підозрюваних. Розслідування триває.

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