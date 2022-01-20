У США обстріляли шкільний автобус, загинув підліток
Фото: у США обстріляли шкільний автобус, загинув підліток (Getty Images)
В американському місті Піттсбург невідомі обстріляли шкільний автобус. Поранений 15-річний підліток пізніше помер у лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт мерії Піттсбурга.
Під час стрілянини в салоні автобуса знаходилися тільки учень і водій.
Підлітка госпіталізували у важкому стані. Він помер у медзакладі.
"У нього було щонайменше одне вогнепальне поранення в груди. Він був застрелений поки сидів у шкільному автобусі. Медики доставили його в лікарню в критичному стані", - йдеться в повідомленні.
Більше ніхто не постраждав.
Поліція розшукує двох підозрюваних. Розслідування триває.