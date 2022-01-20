ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США обстреляли школьный автобус, погиб подросток

Новина українською →
США, Четверг 20 января 2022 03:52
В США обстреляли школьный автобус, погиб подросток Фото: в США обстреляли школьный автобус, погиб подросток (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В американском городе Питтсбург неизвестные обстреляли школьный автобус. Раненый 15-летний подросток позже скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт мэрии Питтсбурга.

Во время стрельбы в салоне автобуса находились только ученик и водитель.

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Он скончался в медучреждении.

"У него было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь. Он был застрелен пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в больницу в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Больше никто не пострадал.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых. Расследование продолжается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
"Не бегите за гречкой и спичками". Зеленский призвал не распространять фейки о войне
"Не бегите за гречкой и спичками". Зеленский призвал не распространять фейки о войне
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше