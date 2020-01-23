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США в ОБСЄ заявили про 13 тис. загиблих на Донбасі

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 16:08
США в ОБСЄ заявили про 13 тис. загиблих на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

Ще більш ніж 1,5 мільйона людей вважаються внутрішньо переміщеними

З початку війни на Донбасі загинули 13 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представництва США в ОБСЄ.

Крім того, понад 1,5 мільйона чоловік вважаються внутрішніми переселенцями.

"Спроби Росії дестабілізувати свого суверенного сусіда в порушення принципів Заключного акта призвели до загибелі понад 13 тис. українців і більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для сотень тисяч людей, які залишилися на сході України, життя вже не та і, швидше за все, не буде колишньою.

РБК-Україна писало, що глава місії США в ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що Сполучені Штати закликають до відновлення Україною контролю над своєю міжнародної кордоном з Росією для проведення демократичних виборів нині на окупованій частині Донбасу.

Раніше повідомлялося, що з початку збройного конфлікту на Донбасі з 2014 році загинули 3344 мирних жителів. Понад 7 тисяч цивільних отримали поранення з початку конфлікту в 2014 році. Загальне число жертв серед цивільних в 2019 році досяг 162 осіб, з них 26 загинули.

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