США в ОБСЄ закликали Росію припинити насильство на Донбасі

Ілюстративне фото (osce.org)

США називають Російську Федерацію "підбурювачем конфлікту на Донбасі"

Сполучені Штати закликають Російську Федерацію припинити насильство на сході України. Про це заявив в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс, передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Макріс, виступаючи 7 березня на засіданні Постійної ради ОБСЕ, заявив, що "РФ протягом вже п'яти років дестабілізує ситуацію в Україні, штучно загострюючи конфлікт, і продовжує порушувати Мінські угоди, що є дорожньою картою на шляху до миру".

"Сполучені Штати знову закликають Російську Федерацію, як підбурювача цього конфлікту, змусити підконтрольні їй сили припинити насильство у Донбаському регіоні. Замість півзаходів і порожніх обіцянок Росія повинна вжити заходів для припинення конфлікту, який вона спровокувала і продовжує розпалювати", - заявив Макріс.

Він також заявив, що США закликають Росію негайно звільнити українські військові судна і 24 моряків, захоплених 25 листопада в Керченській протоці. Він назвав дії російських сил невиправданими й обурливими.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити усіх в'язнів совісті і притягнути до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини, включно із зникненнями, фізичним та психологічним насильством та вбивствами", - підкреслив Макріс.

Нагадаємо, нещодавно голова ОБСЄ Мирослав Лайчак зазначив, що підтримує роботу всіх форматів, які можуть сприяти політичному врегулюванню ситуації на Донбасі.