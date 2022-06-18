У США оприлюднили повний список озброєння, переданого Україні

США з початку повномасштабного вторгнення виділили для оборони України близько 5,6 млрд доларів. Військова допомога з Вашингтону включає не лише зброю та боєприпаси, але й амуніцію і медичне забезпечення.
Зазначається, що загальні видатки США на забезпечення безпеки України за часів адміністрації президента США президента Джо Байдена сягнули 6,3 млрд доларів, більша частина з них була виділена після 24 лютого.
Загалом оборонна допомога США для України включає:
понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger та 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;
понад 20 тисяч інших протиброньових систем;
понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;
108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
19 тактичних ремонтних автомобілів;
високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
20 вертольотів Мі-17;
сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
200 бронетранспортерів М113;
понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;
121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;
ракетні системи з лазерним наведенням;
безпілотні повітряні системи Puma;
безпілотні судна берегової оборони;
22 контрартилерійських радари;
чотири контрмінометних радари;
чотири радари ППО;
дві системи берегової оборони Harpoon;
протипіхотні міни M18A1 Claymore;
комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
тактичні системи захищеного зв'язку;
тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
комерційні послуги супутникової зйомки;
засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
медичне забезпечення, включно з аптечками;
устаткування для електронних перешкод;
польову техніку й запчастини;
фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.
У Пентагоні підкреслили, що паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.