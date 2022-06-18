У США оприлюднили повний список озброєння, переданого Україні

США з початку повномасштабного вторгнення виділили для оборони України близько 5,6 млрд доларів. Військова допомога з Вашингтону включає не лише зброю та боєприпаси, але й амуніцію і медичне забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Зазначається, що загальні видатки США на забезпечення безпеки України за часів адміністрації президента США президента Джо Байдена сягнули 6,3 млрд доларів, більша частина з них була виділена після 24 лютого.

Загалом оборонна допомога США для України включає:

понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger та 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;

понад 20 тисяч інших протиброньових систем;

понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;

108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;

19 тактичних ремонтних автомобілів;

високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

200 бронетранспортерів М113;

понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;

більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;

75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні судна берегової оборони;

22 контрартилерійських радари;

чотири контрмінометних радари;

чотири радари ППО;

дві системи берегової оборони Harpoon;

протипіхотні міни M18A1 Claymore;

комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

тактичні системи захищеного зв'язку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

комерційні послуги супутникової зйомки;

засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;

засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;

медичне забезпечення, включно з аптечками;

устаткування для електронних перешкод;

польову техніку й запчастини;

фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

У Пентагоні підкреслили, що паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.