США оприлюднили повний список переданої Україні зброї та техніки

Від початку російського вторгнення Сполучені Штати надали Україні сучасного озброєння, військової техніки та обладнання на суму близько 15,8 мільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пентагону.
У переліку вказана наступна зброя, яку Україні було передано та запланована відправка:
Також була надана велика кількість приладів нічного бачення, засобів захисту від зброї масового ураження, обладнання для радіоелектронних перешкод, медичних засобів, послуги комерційних супутникових знімків та інше.
Нагадаємо, що США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців.
Також, США закуплять понад 1800 систем Javelin, а частину з них передадуть Україні.
Також, Пентагон поповнить свої арсенали на 1,2 млрд доларів після передачі зброї Україні.
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