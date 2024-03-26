Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы

При подготовке материала были использованы официальные документы и сообщения МВФ, данные Министерства финансов Украины, комментарии экспертов и народных депутатов для РБК-Украина, информация источников издания.

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Ситуация с финансированием госбюджета, которая в начале года была чрезвычайно напряженной из-за отсутствия внешней помощи, под конец марта несколько улучшилась. Украина получила около 900 млн долларов от очередного транша МВФ, 1,2 млрд перечислили Япония, Норвегия и Испания. Канада предоставила кредит на 1,5 млрд долларов США. И самый большой транш поступил от ЕС – 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility (UF).

От ЕС это первый транш переходного финансирования. Второй, в объеме 1,5 млрд евро, ожидается в апреле. Фактически 4,5 млрд евро – сумма ежемесячной поддержки по 1,5 млрд за первый квартал. В январе-марте перечислять деньги было невозможно, поскольку продолжалась работа над планом реформ (Ukraine plan) по программе UF. Поэтому первую часть за первый квартал перечислили сразу после того, как украинская сторона предоставила Еврокомиссии окончательный проект документа.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил РБК-Украина, что этот проект окончательный и вряд ли будет существенно откорректирован в ЕК, и максимум в течение месяца Ukraine Plan будет одобрен.

После этого ожидается еще один транш – около 2 млрд евро. Все деньги будут идти в бюджет Украины. В общей сложности в 2024 году от ЕС должно поступить 16 млрд евро – транши планируют выделять поквартально в зависимости от выполнения условий Ukraine Plan.

РБК-Украина уже писало, как будет зависеть финансирование от выполнения индикаторов реформ. В меморандуме МВФ на реформах сделан отдельный акцент. “Отсутствие прогресса в реформах усугубляет дефицит финансирования, уменьшает будущее поступление внешнего финансирования и может привести к донорской усталости”, – говорится в документе.

На сколько хватит денег

Но даже при таких темпах финансирования денег для бюджета пока не хватает. Необходимая потребность ежемесячных внешних поступлений в 3,5 млрд долларов пока покрывается лишь на 2/3.

Нехватка денег компенсируется внутренними заимствованиями. Минфин практически еженедельно проводит аукционы по размещению ОВГЗ. С начала года было привлечено более 100 млрд грн.

Ситуация с финансированием госбюджета будет оставаться неопределенной до тех пор, пока не станет ясно, когда США начнут выделять средства. Пока ожидается, что решение будет принято в апреле.

Президент США Джо Байден (фото: Getty Images)

Если надежда оправдается, то вопрос финансирования до конца текущего года можно будет считать решенным, считает глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Если нет, то денег хватит лишь на несколько месяцев.

"Если в апреле вопрос со США не решится, то денег хватит до конца лета. Хотя, возможны варианты", – сказал он в комментарии РБК-Украина. Какие именно варианты возможны, он не уточнил. Напомним, что правительство работает с политическими партнерами Украины для поиска дополнительных средства для бюджета.

Однако эксперты оценивают перспективу более пессимистично. "Пока мы закрываем потребности января-апреля, и это если Япония выделит какие-то средства и ЕС в апреле переведет второй транш переходного финансирования на 1,5 млрд евро. С учетом того, что сейчас в бюджет идут большие поступления от повышенных налогов для банков и дивидендов госкомпаний, на первые 4-5 месяцев (до июня - ред.) мы более или менее обеспечены. Но нам нужно минимум 3 млрд долларов международного финансирования в месяц, и пока мы на этот уровень по году не выходим", – заявил РБК-Украина глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Похожий прогноз и у главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука. По его мнению, с учетом значительных отложенных расходов, вынужденно задержанных в январе-феврале, мартовская помощь вряд ли дает комфорт более чем на два месяца.

"Но главное, что сейчас немедленное поступление финансовой помощи от США перестало быть критическим вопросом в части финансирования бюджета", – сказал он в комментарии изданию.

Ждать ли увеличения налогов

Нехватка или задержка внешнего и/или внутреннего финансирование может привести к большему дефициту, говорится в последней версии меморандума с МВФ. "Программа ЕС для Украины в размере 50 млрд евро является значительным положительным событием, но сохраняется неопределенность по срокам утверждения Конгрессом США бюджетной поддержки… Дефицит или долгая задержка донорского финансирования могут потребовать от власти применение немедленных контрмер", – говорится в документе.

Общая сумма бюджетной поддержки от США ожидается почти в два раза меньше, чем от ЕС – около 8 млрд долларов, однако именно она при условии ритмичного поступления определяет возможность выполнения бюджетных расходов. Если этого финансирования не будет, то Украине придется:

а) искать альтернативные источники, что довольно сложно сделать в таких объемах;

б) сокращать расходы, что в общем-то тоже непросто, учитывая, что бюджет и так формировался в условиях максимальной экономии средств;

в) увеличивать налоговую нагрузку.

Но, скорее всего, придется делать все вместе. В меморандуме МВФ упоминается и о возможности усиления финансового давления, и о сокращении расходов при ситуации нехватки внешнего финансирования.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и глава МВФ Кристалина Георгиева (фото: Facebook Sergii Marchenko)

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило считает, что правительство вряд ли пойдет на сокращение социальных программ.

"Правительство может попытаться найти какие-то второстепенные статьи, такие как наука, культура. Но это настолько мизерный ресурс, что отрицательный политический эффект будет гораздо больше, чем положительный фискальный", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Жалило предположил, что правительство скорее будет предлагать увеличить уровень налогообложения. Он отметил, что уже есть инициатива поднять акциз на бензин и алкоголь. "Это предлагается, чтобы выравниваться акцизы с европейским. В нынешней ситуации это очень кстати", - отметил он.

Кроме того, Жалило считает, что могут быть применены некоторые макроэкономические инструменты. Во-первых - курсовой. "Если несколько, скажем так, просадить гривну, то это позволит увеличить поступления за счет НДС, акцизов, взимаемых в евро", - отметил эксперт.

Кроме того, он считает, что НБУ может быть позволено покупать ОВГЗ. "В МВФ считают это крайне нежелательным, но категорически не запрещают. В принципе, это плохо, но теоретически такую возможности сбрасывать со счетов нельзя", – отметил Жалило.

Когда будут детали плана "Б"

Пока в меморандуме с МВФ не прописаны действия в случае сокращения поступлений от партнеров – надежда получения денег от США пока сохраняется. Но источники издания, знакомые с процессом переговоров с МВФ, сказали, что конкретные шаги, если развитие ситуации пойдет по негативному сценарию, будут определены при следующем пересмотре программы в мае.

"Конкретные шаги будут уже после следующего пересмотра", – сказал информированный собеседник. Фактически это будет уже конкретизация плана "Б", о котором говорят с конца прошлого года.

Сокращение или отсутствие необходимого внешнего финансирования - риск позитивного сценария, который предполагает завершение активных боевых действий до конца 2024 года. Если развитие ситуации пойдет по негативному сценарию, при котором активная война продлится до конца 2025 года, то экономическая ситуация существенно ухудшится.

И в таком случае средств для Украины потребуется значительно больше. Вместо 121,8 млрд долларов на период 2023-2027 годов нужно будет почти на 19 млрд больше – 140,6 миллиардов долларов США, подсчитали в фонде. Тогда придется существенно перерабатывать и программу с МВФ, и все договоренности с международными партнерами, в том числе Ukraine Facility с Евросоюзом.