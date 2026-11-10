США обсуждают изменение границ областей Украины ради уступок Путину, - СМИ

По данным людей, причастных к переговорам, американцы уже предложили несколько противоречивых уступок, чтобы склонить главу Кремля Владимира Путина к соглашению. Одна из идей - перерисовать административные границы областей Украины.

Речь идет о Луганской и Донецкой областях, которые Россия стремится полностью захватить. Если изменить их границы, она сможет заявить о полном контроле этих регионов. При этом Украина не отдавала бы остающихся под ее контролем городов.

Какие еще уступки предлагают России

Другая уступка - вернуть Россию на европейские энергетические рынки. Это противоречит новому закону Евросоюза. Украина и ее европейские партнеры против.

"Никакого шанса, что мы на это согласимся, пока идет война", - заявил украинский чиновник.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США должны начаться 10 ноября в Абу-Даби. Это первые подобные переговоры с февраля. Они продлятся два дня.

Люди, осведомленные о ходе разговоров, говорят, что Россия проявляет необычную гибкость, в частности по прекращению боевых действий на нынешних линиях фронта. Она появилась после того, как американские переговорщики предложили расширить разговор по безопасности Европы.

Критики считают, что Россия получила возможность выдвигать новые требования, которые невозможно выполнить. По их мнению, она продолжит войну, а сама будет имитировать переговоры. Американские чиновники утверждают, что эти предложения поддерживаются европейскими партнерами и НАТО.

Почему Трамп спешит

Мало кто верит, что открылось окно для серьезной дипломатии. Однако собеседники в США и Украине говорят, что серьезное поражение президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах добавило процесс срочности.

В январе демократы получат большинство обеих палат Конгресса. Для главных переговорщиков Трампа - специального посланника президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера - это жесткий дедлайн. Они могут вскоре столкнуться с расследованиями из-за возможного конфликта интересов.

Украинские переговорщики частно скептически оценивают шансы на прорыв. Однако им приказали подходить к разговорам без предубеждений, чтобы не раздражать Трампа. В Украине не верят, что Путин готов подписать полное мирное соглашение до завершения российской зимней кампании.

"Возможно, это их план Б, пока они выполняют план А", - говорит чиновник в Украине.

Самый сложный вопрос по-прежнему - гарантии безопасности. Без них Украина заявляет, что не может приостановить бои. По словам американских переговорщиков, Путин мог бы согласиться на гарантию от США типа статьи 4 или 5 НАТО. Это обещание консультаций, если Украине будет что-то угрожать, или защиты, если на нее нападут. Украинцы сомневаются, что Трамп выполнит подобные гарантии.

Россия не указывает на готовность принять многонациональные силы поддержки в Украине. Она также не отказалась от требований, чтобы Украина объявила нейтралитет и сократила армию.

Напомним, украинская делегацияначала работу в Абу-Даби со встречи с представителями США и европейских партнеров.

По словам главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова, к ней присоединились представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Европейской комиссии.