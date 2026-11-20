Спецпосланник США Джаред Кушнер в течение последних месяцев поднимал во время закрытых мирных переговоров вопрос вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Источники издания рассказали, что раньше такой вариант считали фактически нежизнеспособным. В начале прошлого года сам Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО, назвав это неприемлемым для России.
Однако в последние месяцы Кушнер и спецпосланник США Стив Уиткофф неоднократно обсуждали эту идею с европейскими представителями.
На прошлой неделе Кушнер поднял этот вопрос во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и представителями стран ЕС в Дублине.
Также эту возможность обсуждали как минимум на одной встрече на прошлой неделе в ОАЭ, где Кушнер и Уиткофф общались с представителями Украины, Европы и России. По словам одного из европейских лидеров, эту идею также поднимали во время телефонного разговора в августе.
По данным WSJ, американская сторона рассматривает два возможных сценария. Первый предполагает, что Украина откажется от контроля над территориями на Донбассе в обмен на полноправное членство в НАТО.
Второй вариант заключается в замораживании боевых действий вдоль нынешней линии фронта. В таком случае часть Донбасса осталась бы под контролем Украины, а Киев получил бы гарантии безопасности на случай возможного нового нападения России.
Американский чиновник заявил изданию, что переговорщики обсуждают разные варианты, однако любое окончательное соглашение потребует согласия как Украины, так и России.
В WSJ отмечают, что обсуждение возможного членства Украины в НАТО свидетельствует о том, насколько далеко Вашингтон готов зайти, пытаясь преодолеть тупик в переговорах.
Ранее как нынешняя администрация США, так и предыдущие американские правительства выступали против членства Украины в НАТО, опасаясь, что это может вовлечь Запад в прямое противостояние с Москвой.
В то же время российская сторона настаивает на отказе Украины от стремления вступить в НАТО. В ходе встречи в Абу-Даби на прошлой неделе представители РФ прямо требовали от Киева отказаться от таких планов.
По информации WSJ, в документе, который распространяли среди участников переговоров, Москва требовала изъять из Конституции Украины положения о стремлении к вступлению в НАТО.
Кроме того, Россия настаивала на том, чтобы Альянс обязался не размещать в Украине свои войска и военную технику, а западные страны прекратили поставки оружия Киеву.
Напомним, 10 и 11 ноября в Абу-Даби состоялись первые с февраля мирные переговоры между Украиной, США и Россией.
По итогам встреч Кушнер сообщил, что российский диктатор согласился допустить Европу на дальнейшие мирные переговоры по завершению войны в Украине.
Позже он написал пост, в котором подвел итоги мирных переговоров в Абу-Даби. Кушнер заявил о существенном прогрессе в понимании опасений каждой из сторон, определении возможных решений и выработке дальнейшего плана действий.