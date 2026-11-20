Источники издания рассказали, что раньше такой вариант считали фактически нежизнеспособным. В начале прошлого года сам Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО, назвав это неприемлемым для России.

Однако в последние месяцы Кушнер и спецпосланник США Стив Уиткофф неоднократно обсуждали эту идею с европейскими представителями.

На прошлой неделе Кушнер поднял этот вопрос во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и представителями стран ЕС в Дублине.

Также эту возможность обсуждали как минимум на одной встрече на прошлой неделе в ОАЭ, где Кушнер и Уиткофф общались с представителями Украины, Европы и России. По словам одного из европейских лидеров, эту идею также поднимали во время телефонного разговора в августе.

Какие варианты завершения войны обсуждают США

По данным WSJ, американская сторона рассматривает два возможных сценария. Первый предполагает, что Украина откажется от контроля над территориями на Донбассе в обмен на полноправное членство в НАТО.

Второй вариант заключается в замораживании боевых действий вдоль нынешней линии фронта. В таком случае часть Донбасса осталась бы под контролем Украины, а Киев получил бы гарантии безопасности на случай возможного нового нападения России.

Американский чиновник заявил изданию, что переговорщики обсуждают разные варианты, однако любое окончательное соглашение потребует согласия как Украины, так и России.

В WSJ отмечают, что обсуждение возможного членства Украины в НАТО свидетельствует о том, насколько далеко Вашингтон готов зайти, пытаясь преодолеть тупик в переговорах.

Ранее как нынешняя администрация США, так и предыдущие американские правительства выступали против членства Украины в НАТО, опасаясь, что это может вовлечь Запад в прямое противостояние с Москвой.

Каких уступок требует Россия

В то же время российская сторона настаивает на отказе Украины от стремления вступить в НАТО. В ходе встречи в Абу-Даби на прошлой неделе представители РФ прямо требовали от Киева отказаться от таких планов.

По информации WSJ, в документе, который распространяли среди участников переговоров, Москва требовала изъять из Конституции Украины положения о стремлении к вступлению в НАТО.

Кроме того, Россия настаивала на том, чтобы Альянс обязался не размещать в Украине свои войска и военную технику, а западные страны прекратили поставки оружия Киеву.

Мирные переговоры в ОАЭ

Напомним, 10 и 11 ноября в Абу-Даби состоялись первые с февраля мирные переговоры между Украиной, США и Россией.