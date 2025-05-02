США обсуждают "трудные решения", поскольку Путин мешает миру, - Politico

Как пишет издание, подписание сделки о недрах между Украиной и США вряд ли смягчит сопротивление Путина тем идеям, которые США предложили для завершения войны.

Источники Politico рассказали, что в Белом доме пока нет согласия в том вопросе, какие дальнейшие шаги США должны принимать для мира между Украиной и Россией.

В частности, американские власти обсуждают трудные решения, включая прямое давление на Кремль, чего президент США Дональд Трамп избегал.

"Больше санкций будет следующим витком давления, если президент захочет пойти по этому пути", - отметил один из собеседников издания.

Но остается непонятным, будет ли новых санкций достаточно для того, чтобы повлиять на Путина.