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В США стурбовані українським законом про олігархів і тиском на ЗМІ, - нардеп

Автор: Наталія Гурковська

Американський аналітичний центр Atlantic Council негативно оцінив закон про олігархів і його наслідки для розбудови демократії в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа.

"У нас була велика зустріч. 17 людей було з боку Atlantic Council, на якій в тому числі обговорювали і питання закону про деолігархізацію. Постійно лунало декілька тез. Перша - про вплив на медіа. На жаль, ситуація з KyivPost тільки посилила ті побоювання, що і в тому числі закон про олігархів може в подальшому використовуватися тільки для того, щоб влада впливала на певні медіа-ресурси. Друга - це подальша узурпація або концентрація влади", - повідомив Железняк в ефірі телеканалу "Україна24".

Частина критичних висновків Atlantic Council щодо цього закону була відображена в нещодавній статті на сайте аналітичного центру, зазначив нардеп.

"Відверто говорячи, я не знайшов на зустрічі жодної людини, яка поділяла би ентузіазм, який ми постійно чуємо від представників влади щодо останніх змін, у тому числі і закону про олігархів", - підсумував Железняк.

Нагадаємо, 6 листопада на сайті Atlantic Council був різко розкритикований закон про олігархів. Американські експерти попередили про ризик використання цього закону для зведення рахунків з політичними опонентами, в першу чергу колишнім президентом Петром Порошенком. Також вказали на ризик для свободи слова і демократії.

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