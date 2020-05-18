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У США обмірковують плани з виведення ланцюжків поставок з Китаю

Новини » В світі     18.05.2020 - 15:59
У США обмірковують плани з виведення ланцюжків поставок з Китаю
Ілюстративне зображення (колаж РБК-Україна)

Компаніям хочуть запропонувати пільги та субсидії

Американські законодавці та офіційні особи готують пропозиції, спрямовані на те, щоб змусити американські компанії вивести свої операції або ключових постачальників з Китаю. Хочуть запропонувати податкові пільги, нові правила і ретельно структуровані субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня підписав розпорядження, яке дало американському агентству з іноземних інвестицій нові повноваження з надання допомоги виробникам в Сполучених Штатах. За словами Трампа, мета полягає в тому, щоб "зробити все, що потрібно Америці для себе, а потім експортувати у світ, включаючи ліки".

Агентство також посилається на слова кількох десятків урядових чиновників із США, які говорять про ідею "перерозподілу коштів", щоб заохотити американські компанії кардинально оновити свої відносини з Китаєм.

При цьому Трамп давно пообіцяв повернути виробництво з-за кордону, але недавнє поширення коронавірусу і пов'язані з ним побоювання з приводу залежності США від медичних і продовольчих ланцюжків постачань з Китаю загальмували цю ідею.

Зазначається, що Конгрес вже почав роботу над іншим пакетом податково-бюджетних стимулів для компаній, які будуть виходити з ланцюжків поставок, пов'язаних з Китаєм.

Також підкреслюється, що частка Китаю у 2019 році склала близько 18% від загального імпорту США.

"Коронавірус став хворобливим сигналом, оскільки ми дуже залежимо від таких країн, як Китай, у тому, що стосується критично важливих предметів медичного призначення", - заявила сенатор США Ліндсі Грем минулого тижня.

Тим часом Державний департамент працює з іншими агентствами та урядами інших країн над диверсифікацією американських ланцюжків поставок з Китаю.

"Це включає повернення виробництва в Сполучені Штати та розширення нашої бази міжнародних виробничих партнерів", - сказав представник Держдепу.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп допускає, що міг би розірвати всі зв'язки з Китаєм. Також Адміністрація президента США обмірковує кілька шляхів можливого покарання або отримання фінансової компенсації від Китаю.

Зазначимо, Трамп практично щодня звинувачував Китай в приховуванні реальних даних про коронавірус. Днями Федеральне бюро розслідувань США заявило про спроби Китаю незаконно отримати інформацію про дослідження вірусу, які проводять американські організації.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайекономіка
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