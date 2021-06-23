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Подоляк про США і переговори щодо Донбасу: новини можуть бути в липні-серпні

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Київ, Середа 23 червня 2021 17:51
Подоляк про США і переговори щодо Донбасу: новини можуть бути в липні-серпні Фото: радник глави офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Новини про залучення США до переговорів щодо Донбасу можуть бути вже в липні-серпні. Зокрема, після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив радник глави Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк

Він зазначив, що днями пройшла зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним, а ще до цього Вашингтон отримав від України прохання приєднатися до процесу переговорів про припинення війни на Донбасі.

"Вже заявлено про те, що американська сторона в комунікації з представниками України визначиться, яким може бути внесок США. У липні відбудеться візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Тому саме в такому таймінгу-липень-серпень - можливі новини щодо цих переговорів", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден і Путін обговорювали відновлення консультацій щодо Донбасу із залученням спецпредставника Держдепу США шодо України. При цьому на переговорах мова не йшла про приєднання США до "нормандського" формату.

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