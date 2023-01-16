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США в Германии начали расширенные учения украинских военных, - генерал Милли

Фото: Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты начали в Германии расширенную программу подготовки украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, обнародованное Associated Press.

"Планируется, что батальон из примерно 500 человек вернется в зону боевых действий в течение пяти-восьми недель", - рассказал генерал.

Милли, намеревающийся 16 января посетить место проведения тренировок на американской военной базе в Баварии, отметил, что участники программы приехали из Украины несколько дней назад.

По его словам, комплексная подготовка предполагает обучение работе с вооружениями, которое Киеву предоставляют страны Запада, в частности артиллерийскими системами, танками и другой техникой.

"Общевоенные учения имеют целью отточить навыки Сил обороны Украины, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или противодействию любому всплеску атак РФ", - указал глава ОКНШ США.

Милли подчеркнул, что, согласно поставленной задаче, украинских военных нужно натренировать до "весенних дождей". При этом добавил, что подобные учения проводились и до начала вторжения России 24 февраля.

Напомним, 6 января Соединенные Штаты объявили рекордный пакет военной помощи для Украины на 3 милларда долларов, в который вошли БМП Bradley.

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