США в Германии начали расширенные учения украинских военных, - генерал Милли

"Планируется, что батальон из примерно 500 человек вернется в зону боевых действий в течение пяти-восьми недель", - рассказал генерал.

Милли, намеревающийся 16 января посетить место проведения тренировок на американской военной базе в Баварии, отметил, что участники программы приехали из Украины несколько дней назад.

По его словам, комплексная подготовка предполагает обучение работе с вооружениями, которое Киеву предоставляют страны Запада, в частности артиллерийскими системами, танками и другой техникой.

"Общевоенные учения имеют целью отточить навыки Сил обороны Украины, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или противодействию любому всплеску атак РФ", - указал глава ОКНШ США.

Милли подчеркнул, что, согласно поставленной задаче, украинских военных нужно натренировать до "весенних дождей". При этом добавил, что подобные учения проводились и до начала вторжения России 24 февраля.