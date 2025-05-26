США, Германия, Франция и Британия не ограничивают Украину в ударах по РФ, - Мерц

Украина не имеет ограничений по ударам по территории России со стороны Германии, Франции, Великобритании и США.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время Европейского форума WDR.
"Нет никаких ограничений по вооружению, которое поставляется Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, и также не со стороны американцев", - сказал Мерц.
По его словам, это означает, что Украина может защищаться, в частности, нанося удары по военным объектам на территории России.
"Раньше она этого не могла, и до недавнего времени, за исключением единичных случаев, она этого также не делала. Теперь - может", - добавил немецкий канцлер.
Напомним, ранее сегодня западные СМИ сообщали, что администрация бывшего президента США Джо Байдена решила разрешить Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.
Украина в течение последних месяцев обращалась к США с просьбой предоставить такое разрешение, чтобы наносить удары по военным объектам России вдали от украинских границ.
Ранее американская сторона занимала неизменно осторожную позицию по этому вопросу. Однако за два месяца до инаугурации Дональда Трампа, Байден принял решение поддержать запрос Украины.
Кроме того, Франция и Великобритания позволили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP и Storm Shadow. Решение было принято вслед за разрешением США.
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