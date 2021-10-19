RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США назвали можливу причину обшуків у мільярдера з оточення Путіна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Обшук у Вашингтоні в будинку російського мільярдера Олега Дерипаски проходить в рамках кримінального розслідування його діяльності. Підхід до місця його проведення обмежений, поліція повністю перекрила вулицю, де знаходиться особняк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомило джерело видання в правоохоронних органах, обшук в будинку російського мільярдера пов'язаний з розслідуванням кримінальної справи, в якій фігурує Дерипаска. Інших подробиць співрозмовник газети не навів.

За даними телеканалу ABC, влада США не пред'являла Дерипасці будь-яких звинувачень у зв'язку з обшуком в його будинку у Вашингтоні. Його джерела також відзначають, що російський мільярдер не з'являвся в особняку після введення проти нього санкцій.

У ЗМІ з'явилася інформація, що будинки в Нью-Йорку і Вашингтоні, в яких проводяться обшуки, належать родичам Дерипаски.

Нагадаємо, ввечері 19 жовтня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США прийшло з обшуками в будинок Дерипаски у Вашингтоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег ДерипаскаСполучені Штати АмерикиФБР