У США назвали умову для проведення виборів в ОРДЛО

Для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу Росія повинна спочатку вивести звідти свої війська. Про це в коментарі РБК-Україна в кулуарах форуму "Ялтинська європейська стратегія" заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Він підкреслив, що для проведення виборів необхідна безпека.

"Для того, щоб проводити вибори, потрібна безпека. Для того, щоб провести вибори, потрібна реєстрація громадян, створення виборчих комісій, кандидати повинні мати можливість зареєструватися і вести кампанію, ЗМІ повинні мати можливість приїхати. Для цього всього потрібна безпека", - зазначив Тейлор.

Повірений у справах США зазначив, що забезпечення безпеки на виборах є пріоритетом.

"Під час так званого "референдуму" в Криму ми бачили, як виглядає "безпека" під російською окупацією. Це небезпечність. Тому, на нашу думку, має бути забезпечено безпеку, щоб проводити вибори. Це пріоритет, таким повинен бути порядок", - сказав Тейлор.

"Російських військ там (в ОРДЛО, - ред.) бути не повинно", - підкреслив американський дипломат.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська влада опрацьовує можливість проведення місцевих виборів по всій країні, включаючи окремі райони Донецької і Луганської областей. Пристайко зазначив, що п'ять років тому Україна погодилася на мінські угоди, які передбачають вибори на непідконтрольному Донбасі.

Він також підкреслив, що так звану формулу Штайнмайера п'ятий президент Петро Порошенко погодив ще 2016 році.

Як писало РБК-Україна, потім Пристайко підкреслив, що вибори в ОРДЛО повинні відбутися після того, як окупанти покинуть територію України.

Підкреслимо також, президент України Володимир Зеленський назвав головну умову для проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу. Він вважає, що вибори в ОРДЛО можливі тільки після повного відведення військ. Дане питання також буде обговорюватися на саміті в нормандському форматі.