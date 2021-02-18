США назвали умову для просування інтеграції України в НАТО

У посольстві США в Києві назвали умову для просування інтеграції України в НАТО. Для цього, як кажуть в посольстві, Україна має робити прогресу у важливих реформах.

Про це йдеться в заяві посольства США на сторінці у Facebook.

У диппредставництві США наголосили, що Україна є важливим партнером НАТО та має критично важливе значення для безпеки у Чорноморському та Трансатлантичному регіонах.

"Прогрес у важких, але важливих реформах все ще необхідний для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України. Ми вітаємо співпрацю України та закріплений у її Конституції намір вступити до НАТО", - заявили в посольстві.