США назвали наступні кроки для поставок зброї в Україну

Сполучені Штати Америки відкрили для України можливість придбання оборонного озброєння. Про це заявив спеціальний представник США в Україні Курт Волкер, передає кореспондент РБК-Україна.

Волкер наголосив, що вже зараз Україна має змогу купувати військове озброєння у Сполучених Штатів. Також він нагадав про попередні покупки американського озброєння Україною.

"Ми працюємо з Україною якраз завдяки цьому, як і з іншими нашими близькими друзями. В цьому напрямку є процес асигнувань через Конгрес. Завдяки цій процедурі Україні було надано такі оборонні озброєння як Javelin або протиснайперські системи", - зазначив він.

Спецпредставник додав, що Вашингтон надав українському уряду можливість придбати американське оборонне озброєння. Він наголосив, що подальшими кроками процесу поставок є обговорення між урядами та оборонними відомствами.

"Ми також відкрили можливість для України придбати оборонне озброєння, якщо вона хоче купити. Власне, Україна в цьому році внесла зміни у своє законодавство, яке тепер уможливлює закупівлю іноземного військового обладнання. Наступні кроки в цьому процесі - це вже обговорення між урядами. Між Пентагоном та Міністерством оборони України: які є потреби в України і, які системи є в США", - заявив Волкер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо домовився про посилення військового співробітництва між державами. Зокрема, сторонами було прийнято принципове рішення про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки в Україну.