У США назвали ризики у разі великого наступу ЗСУ
Київ не має резервів живої сили та техніки, щоб почати великий наступ, а якщо вони це зроблять, це може перетворитися на чергову м'ясорубку. Водночас зволікання дасть Кремлю час відновити сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього посадовця міністерства оборони США, старшого наукового співробітника CNAS Кріса Догерті виданню "Радіо Азаттик".
"Це конфлікт величезного масштабу в другій за величиною країні Європи, і я думаю, що (Києву, - ред.) буде важко утримувати позиції на всіх фронтах, що діють, на півночі, сході і півдні, водночас збираючи достатньо сил для початку наступу. Тому з боку НАТО звучить заклик почекати, можливо, до весни 2023 року, коли Україна справді зможе накопичити достатньо сил", - сказав він.
Але, на думку Догерті, проблема в тому, що час працює на обидві сторони, і до 2023 року Росія також зможе відновити частину своєї наступальної чи оборонної сили.
"Ще в українців є побоювання, і не безпідставні, що рівень їхньої підтримки на той час може ослабнути, тому вони відчувають, що треба починати діяти якнайшвидше", - додав він.
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський заявив лідерам "Великої сімки", що хоче, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року, до настання зими.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна досі не переходить у контрнаступ у війні проти Росії, оскільки не має достатньо військової техніки та бійців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.