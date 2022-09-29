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В США назвали дату новой встречи в формате "Рамштайн"

Фото: в США назвали дату новой встречи в формате "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Следующая встреча контактной группы по обороне Украины состоится уже 12 октября в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Джулиан Смит, которое приводит "Голос Америки".

По ее словам, сейчас США и другие страны Запада находятся в постоянном контакте с украинским военно-политическим руководством для того, чтобы знать все нужды украинских военных.

"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу", - отметила Смит.

Она также добавила, что сам процесс предоставления помощи Украине постоянно развивается.

"Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь (по итогам встречи "Рамштайн" - ред.). Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе", - подчеркнула посол.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ключевым предметом обсуждений на прошлой встрече в формате “Рамштайн”, которая состоялась 8 сентября, стало создание трехуровневой системы в сфере ПВО в нашей стране.

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