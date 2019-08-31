У США призначили суд над організаторами терактів 11 вересня

Військова комісія в США призначила на 11 січня 2021 року судове засідання щодо Халіда Шейха Мохаммеда і ще чотирьох обвинувачених в організації терактів 11 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що сторона обвинувачення просила призначити дату суду з питання про страти з 2012 року, але сталося це лише напередодні, 30 серпня. У разі, якщо дату суду не перенесуть, за вісім місяців до старту засідань почнуть обирати суддів.

До початку процесу судді належить вирішити, які докази будуть використані в ході судового розгляду. Так, в наступному місяці почнуться засідання, в ході яких сторона захисту спробує виключити зі справи визнання обвинувачених, дані агентам ФБР і ЦРУ під тортурами.

П'ятьох чоловіків звинувачують у підготовці терактів 11 вересня 2001 року на території США. Головним організатором вважають Мохаммеда, в той час як четверо його спільників, за версією слідства, надавали допомогу в тренуваннях, переміщеннях і фінансуванні. Обвинувачених затримали в Пакистані в 2002-2003 роках.

Відзначимо, 11 вересня 2001 року 19 терористів з угруповання "Аль-Каїда" захопили у США чотири пасажирські авіалайнери. Два з них вони направили на вежі Всесвітнього торгового центру - найвищі на той момент будівлі в Нью-Йорку. Третій літак терористи направили на будівлю Пентагону у передмісті Вашингтона, четвертий також прямував у бік американської столиці, однак розбився недалеко від міста Шанксвілл в штаті Пенсільванія. В результаті теракту загинули 2 996 осіб.

Раніше у США суд розпорядився, щоб Іран виплатив мільйони доларів компенсації сім'ям жертв терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.