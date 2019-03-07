США призначили в. о. помічника держсекретаря по Європі та Євразії

Заступник командувача Європейського командування США Філіп Рікер стане до нової роботи 18 березня

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки назначил Филипа Рикера первым заместителем помощника госсекретаря и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, том числе Украины и России. Об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента.

Палладино уточнил, что Рикер приступит к исполнению обязанностей 18 марта.

"Мы будем рады видеть в Вашингтоне посла Филипа Рикера в этом месяце. 18 марта он станет первым заместителем помощника госсекретаря и исполняющим обязанности помощника госсекретаря во главе Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента", - заявил представитель Госдепа.

Палладино отметил, что сейчас Рикер занимает должность гражданского заместителя командующего Европейского командования США в Штутгарте, а ранее был генеральным консулом в Милане, заместителем помощника госсекретаря по вопросам Балканского региона, Центральной Европы, а также по вопросам Холокоста и был послом США в Северной Македонии.

Напомним, в конце января в Госдепе объявили об отставке помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла с 15 февраля 2019 года. После его отставки обязанности помощника госсекретаря исполняла зампомощника госсекретаря Элизабет Миллард.