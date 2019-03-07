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США призначили в. о. помічника держсекретаря по Європі та Євразії

Новини » Політика    07.03.2019 - 01:59
США призначили в. о. помічника держсекретаря по Європі та Євразії
Фото: Філіп Рікер (з відкритих джерел)

Заступник командувача Європейського командування США Філіп Рікер стане до нової роботи 18 березня

Державний департамент Сполучених Штатів Америки призначив Філіпа Рікера першим заступником помічника держсекретаря та виконуючим обов'язки помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії, в тому числі України та Росії. Про це повідомив на брифінгу заступник офіційного представника Держдепартаменту Роберт Палладіно, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту.

Палладіно уточнив, що Рікер стане до виконання обов'язків 18 березня.

"Ми будемо раді бачити у Вашингтоні посла Філіпа Рікера у цьому місяці. 18 березня він стане першим заступником помічника держсекретаря та виконуючим обов'язки помічника держсекретаря на чолі Бюро у європейських та євразійських справах Державного департаменту", - заявив представник Держдепу.

Палладіно зазначив, що зараз Рікер обіймає посаду цивільного заступника командувача Європейського командування США в Штутгарті, а раніше був генеральним консулом у Мілані, заступником помічника держсекретаря з питань Балканського регіону, Центральної Європи, а також з питань Голокосту і був послом США в Північній Македонії.

Нагадаємо, наприкінці січня у Держдепі оголосили про відставку помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весса Мітчелла з 15 лютого 2019 року. Після його відставки обов'язки помічника держсекретаря виконувала заступник помічника держсекретаря Елізабет Міллард.

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