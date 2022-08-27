США призначать першого посла по Арктиці: чим займатиметься

Посол з особливих доручень буде призначений для просування політики США в полярному регіоні. Новий посол буде взаємодіяти з сімома іншими арктичними країнами - Канадою, Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією і Росією, а також з групами корінних народів та іншими зацікавленими сторонами. Ім'я посла незабаром буде відомо. Після цього нового кандидата повинен узгодити Сенат.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Канаду і заявив, що можливості Росії в Арктиці являють собою стратегічну проблему для військового альянсу.

Серед ключових проблем - повторне відкриття сотень нових і колишніх військових об'єктів радянської епохи, а також використання Росією Крайньої Півночі в якості випробувального полігону для найсучаснішої зброї, включаючи гіперзвукові ракети.

Новий посол замінить попередню посаду американського координатора з Арктики, яку займав дипломат Джим ДеХарт.