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США призначать першого посла по Арктиці: чим займатиметься

Фото: США призначать першого посла по Арктиці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати планують призначити посла по Арктиці на тлі посилення російської військової активності в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Посол з особливих доручень буде призначений для просування політики США в полярному регіоні. Новий посол буде взаємодіяти з сімома іншими арктичними країнами - Канадою, Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією і Росією, а також з групами корінних народів та іншими зацікавленими сторонами. Ім'я посла незабаром буде відомо. Після цього нового кандидата повинен узгодити Сенат.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Канаду і заявив, що можливості Росії в Арктиці являють собою стратегічну проблему для військового альянсу.

Серед ключових проблем - повторне відкриття сотень нових і колишніх військових об'єктів радянської епохи, а також використання Росією Крайньої Півночі в якості випробувального полігону для найсучаснішої зброї, включаючи гіперзвукові ракети.

Новий посол замінить попередню посаду американського координатора з Арктики, яку займав дипломат Джим ДеХарт.

Нагадаємо, що генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав можливості РФ в Арктиці стратегічною проблемою. Він вважає, що альянсу потрібна сильна Союзницька присутність в цьому регіоні.

Також ми писали, що великий проект російської "Роснефти" з видобутку пального в Арктиці зупинений через санкції. Інвестори оцінювали його в 70 млрд євро.

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Сполучені Штати АмерикиАрктика