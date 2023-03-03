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В США нанимают десятки прокуроров для контроля за санкциями против Кремля

Фото: Минюст США нанимает прокуроров для контроля за санкциями (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Администрация Джо Байдена расширяет штат федеральных агентов, расследующих нарушения санкций и экспортного контроля в отношении России. США стремятся закрыть дыры в кампании экономического давления Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам помощника генерального прокурора Мэтта Олсена, Министерство юстиции наймет 25 новых прокуроров в отдел контрразведки и контроля за экспортом. Это делается до того, чтобы компании и другие третьи лица не смогли помочь России уклониться от санкций США.

Олсен заявил, что новые прокуроры будут работать с корпорациями для расследования случаев уклонения от санкций и экспортного контроля, а также возбуждать уголовные дела против компаний, когда они совершают нарушения. Некоторые из прокуроров наняты заново, а некоторые перераспределяются из других отделов.

"Корпорации находятся на передовой, часто первыми обнаруживая эти нарушения", - сказал Олсен.

Наем сотрудников, который уже начался, последовал за созданием в феврале целевой группы, занимающейся обеспечением соблюдения экспортного контроля - правил, призванных не допустить попадания чувствительных технологий в руки иностранных противников.

Министерства юстиции, торговли и минансов все активнее сотрудничают в кампании по обеспечению максимального воздействия санкций и мер экспортного контроля, введенных в отношении России и других противников, таких как Китай и Иран, заявили официальные лица на конференции Американской ассоциации юристов в Майами.

США и их западные союзники в прошлом году ввели серию международных торговых и финансовых ограничений в отношении России после ее вторжения в Украину. По словам представителей администрации, в ответ Москва наняла государственные и частные компании из таких стран, как Иран, Китай и Турция, чтобы избежать экономической блокады.

Попытки России уклониться от санкций заставили Запад прекратить финансирование и импорт таких чувствительных товаров, как компьютерные чипы и радиолокационное оборудование, которые все еще поступают в страну. По словам официальных лиц, без серьезного усиления блокады президент России Владимир Путин сможет сохранить свою власть и продолжить войну.

Напомним, специальный представитель ЕС по реализации санкций Дэвид О'Салливан заявил, что Брюссель переключает свое внимание с принятия новых санкций против России на обеспечение соблюдения уже существующих. В поле внимания попадут и третьи страны.

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Санкции против РоссииСоединенные Штаты Америки