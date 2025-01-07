В США крупнейшую судоходную компанию Китая внесли в черный список из-за связей с армией
Соединенные Штаты Америки внесли в черный список крупнейшую судоходную компанию Китая и двух судостроителей. Их подозревают в вероятных связях с народно-освободительной армией Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, речь о компании Cosco Shipping Holdings Co. Она была внесена в черный список Федерального реестра США во вторник, 7 января. Несмотря на то, что этот список не предусматривает конкретных наказаний, он все же отталкивает определенные фирмы США от сотрудничества с этими компаниями.
Также в списке оказались компании Tencent Holdings Ltd и Contemporary Amperex Technology Co Ltd, и китайская нефтяная компания Cnooc Ltd.
Стоит заметить, что после этого акции Cosco упали на 4,4% в Гонконге 7 января, в то время как акции Cnooc упали на 1,6%.
Как пишет Bloomberg, такое решение сигнализирует об усилении внимания к морскому транспорту и судостроению, поскольку Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом.
Ограничения Китая
Ранее мы писали о том, что Китай ограничивает экспорт компонентов для беспилотников в США и Европу. Заявлялось, что в 2025 году Пекин может ввести еще более жесткие ограничения и расширит контроль за экспортом деталей.
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