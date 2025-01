В США крупнейшую судоходную компанию Китая внесли в черный список из-за связей с армией

По данным издания, речь о компании Cosco Shipping Holdings Co. Она была внесена в черный список Федерального реестра США во вторник, 7 января. Несмотря на то, что этот список не предусматривает конкретных наказаний, он все же отталкивает определенные фирмы США от сотрудничества с этими компаниями.

Также в списке оказались компании Tencent Holdings Ltd и Contemporary Amperex Technology Co Ltd, и китайская нефтяная компания Cnooc Ltd.

Стоит заметить, что после этого акции Cosco упали на 4,4% в Гонконге 7 января, в то время как акции Cnooc упали на 1,6%.

Как пишет Bloomberg, такое решение сигнализирует об усилении внимания к морскому транспорту и судостроению, поскольку Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом.