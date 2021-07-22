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У США знайшли причину зростання смертності від COVID-19 в будинках для літніх людей

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Колорадо, Четвер 22 липня 2021 03:01
У США знайшли причину зростання смертності від COVID-19 в будинках для літніх людей Фото: в американському штаті знайшли причину зростання смертності від коронавірусу в будинках для літніх людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В американському штаті Колорадо відставання вакцинації серед персоналу будинків для літніх людей пов'язують з недавнім зростанням числа випадків зараження і смерті від COVID-19.Ситуація викликає побоювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Відзначається, що в масштабах країни близько 59% персоналу будинків для людей похилого віку отримали щеплення, проте в деяких штатах рівень вакцинації набагато нижче - близько 40%.

Розслідування, проведене Центром контролю та профілактики захворювань (CDC), показує, що боротьба за здоров'я людей похилого віку не буде успішною, якщо більшість працівників не будуть вакциновані.

На національному рівні дані, зібрані CDC, показують, що кількість смертей і підтверджених інфекцій серед персоналу значно знизилася з моменту початку вакцинації в січні. Але кількість смертей серед невакцинованих співробітників, про які повідомлялося в липні, знову почала зростати.

CDC не оприлюднив повні результати свого розслідування, але заявив, що планує опублікувати дані в майбутньому щотижневому звіті щодо захворюваності та смертності.

За даними агентства, деякі експерти закликають владу вимагати від співробітників будинків для літніх людей робити щеплення, однак, керівники установ побоюються, що такий крок може мати неприємні наслідки-спонукати багатьох, які відчувають сумніви щодо вакцинації, просто звільнитися з роботи

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реальний показник смертності від коронавірусу в Індії може бути в 10 разів перевищувати офіційні дані. Число неврахованих летальних випадків в країні може досягати 4,7 млн.

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