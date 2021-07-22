В США нашли причину роста смертности от COVID-19 в домах престарелых

В американском штате Колорадо отставание по вакцинации среди персонала домов престарелых связывают с недавним ростом числа случаев заражения и смерти от COVID-19.Ситуация вызывает опасения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Отмечается, что в масштабах страны около 59% персонала домов престарелых получили прививки, однако в некоторых штатах уровень вакцинации намного ниже - около 40%.

Расследование, проведенное Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показывает, что борьба за здоровье пожилых не будет успешной, если большинство работников не будут вакцинированы.

На национальном уровне данные, собранные CDC, показывают, что количество смертей и подтвержденных инфекций среди персонала значительно снизилось с момента начала вакцинации в январе. Но количество смертей среди невакцинированных сотрудников, о которых сообщалось в июле, снова начало расти.

CDC не обнародовал полные результаты своего расследования, но заявил, что планирует опубликовать данные в предстоящем еженедельном отчете по заболеваемости и смертности.

По данным агентства, некоторые эксперты призывают властей потребовать от сотрудников домов престарелых делать прививки, однако, руководители учреждений опасаются, что такой шаг может иметь неприятные последствия - побудить многих, испытывающих сомнения в отношении вакцинации, просто уволиться с работы