США напрямую заинтересованы в достройке блоков Хмельницкой АЭС, - Atlantic Council

"Факт того, что Westinghouse принимает участие в производстве топлива и строительстве реакторов как в Украине, так и в Болгарии, является важной точкой соприкосновения для обеих стран и объясняет заинтересованность США в успешной передаче избыточного ядерного оборудования Болгарии Украине", - говорится в статье.

Американцы отмечают, что передача ядерного оборудования Болгарии Украине поможет решить потребности Киева в электроэнергии, в то же время нанося серьезный удар по российской стратегии как в Украине, так и на Балканах.

"Ужесточение ядерного потенциала Украины улучшит экономические перспективы страны и подготовит ее к тому, чтобы впоследствии заменить Россию как ключевого поставщика энергии для Европы в послевоенный период. Это делает приобретение Украиной болгарского ядерного оборудования важной возможностью для Запада, которую нельзя потерять", - говорится в статьи.

Учитывая, что покупка и передача оборудования могут способствовать долгосрочной энергетической безопасности Европы, для этого могут быть использованы европейские фонды, направленные на экономическое восстановление воюющей страны.

США также могут поддержать европейцев по этому вопросу, выделив часть своей помощи для Украины, отмечается в статье Atlantic Council.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещает поддержку и помощь Украине в реализации проекта достройки двух энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.