США направлять Афганістану гуманітарну допомогу майже на 150 мільйонів доларів

Сполучені Штати нададуть ще 144 млн доларів для допомоги Афганістану. Кошти спрямують на боротьбу з гуманітарною кризою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Таким чином, загальна сума виділених Вашингтоном коштів для Афганістану і афганських біженців в поточному році досягне 474 млн доларів.
"Це найбільша сума підтримки серед усіх країн",-наголошується в прес-релізі.
Гроші будуть передані гуманітарним організаціям і підуть на медикаменти, постачання їжею і водою, а також всім необхідним потребують афганців в регіоні, в тому числі афганських біженців в сусідніх країнах.
ЄС виділив близько 1 млрд євро допомоги Афганістану і сусідам.
Програма розвитку ООН (ПРООН) заснувала спеціальний цільовий фонд для надання фінансової допомоги населенню Афганістану. Йдеться про підтримку домогосподарств країни.