RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США направлять Афганістану гуманітарну допомогу майже на 150 мільйонів доларів

Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати нададуть ще 144 млн доларів для допомоги Афганістану. Кошти спрямують на боротьбу з гуманітарною кризою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Таким чином, загальна сума виділених Вашингтоном коштів для Афганістану і афганських біженців в поточному році досягне 474 млн доларів.

"Це найбільша сума підтримки серед усіх країн",-наголошується в прес-релізі.

Гроші будуть передані гуманітарним організаціям і підуть на медикаменти, постачання їжею і водою, а також всім необхідним потребують афганців в регіоні, в тому числі афганських біженців в сусідніх країнах.

ЄС виділив близько 1 млрд євро допомоги Афганістану і сусідам.

Програма розвитку ООН (ПРООН) заснувала спеціальний цільовий фонд для надання фінансової допомоги населенню Афганістану. Йдеться про підтримку домогосподарств країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан