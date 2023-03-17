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США направляют в Европу супертанкеры для транспортировки нефти, - Bloomberg

Фото: США направляют в Европу супертанкеры для транспортировки нефти (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

В марте Европа намерена импортировать рекордное количество американской нефти крупными танкерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно собранным агентством данным, суда, перевозящие до 1,84 миллиона баррелей в день, должны прибыть из США в течение текущего месяца.

Журналисты отмечают, что в это время меньшие суда становятся более дорогими, поскольку для транспортировки российской нефти в Азию их бронируют больше.

"Торговый бум является побочным последствием войны России против Украины и санкций, которые в ответ на полномасштабную агрессию Запад наложил на Москву", - объясняет Blomberg.

В материале указывается, что всего в Европу из США должны прибыть 11 супертанкеров, известных в торговле как Very Large Crude Carriers или VLCC, и 16 судов класса Suezmax.

"Эти крупные суда сейчас перевозят около 60% сырой нефти на маршруте по сравнению с 37% годом ранее. Супертанкеры могут перевозить около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax - около миллиона", - добавляет агентство.

Напомним, ранее WSJ информировала, что нефть и газ продолжают падать в цене - это стимулирует рост мировой экономики.

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