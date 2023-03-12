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Нефть и газ продолжают падать в цене. Это стимулирует рост мировой экономики, - WSJ

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США, Воскресенье 12 марта 2023 19:49
Нефть и газ продолжают падать в цене. Это стимулирует рост мировой экономики, - WSJ Фото: нефть и газ продолжают падать в цене (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Цена барреля нефти упала более чем на треть с половины прошлого года. Падение нефти и газа в свою очередь провоцирует рост мировой экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Всемирные банки повышают процентные ставки, чтобы снизить исторически высокую инфляцию, что в свою очередь дает неожиданную прибыль для домохозяйств, предприятий и правительств.

Цена барреля нефти упала более чем на треть с середины прошлого года, примерно до 77 из 121 доллара, что ниже довоенного уровня. Это произошло потому, что рынки приспособились к эмбарго Запада.

Некоторые экономисты предупреждали, что восстановление китайской экономики приведет к росту цен на нефть, но этого еще не произошло.

В Европе базовые оптовые цены на природный газ упали почти на 90% с прошлым летом, достигнув самого низкого уровня с 2021 года, благодаря теплой погоде, консервации и увеличению импорта.

По данным Capital Economics, для Европы снижение цен на природный газ означает огромную экономию средств, равную примерно 3,5% валового внутреннего продукта в этом году для Италии и примерно 2% ВВП для Германии, Португалии и Испании.

"Только взрыв цен на газ и беспокойство дефицитом газа, господствовавших прошлым летом и зимой, привели еврозону к стагнации в прошлом году... Этот шок теперь возвращается назад", - сказал главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

Напомним, на днях мы сообщали, что нефть дешевеет в четвертый день подряд.

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