США направят Украине новый пакет военной помощи на 150 млн долларов: что в нем

Два американских чиновника на условиях анонимности сообщили агентству, что официально о новом пакете помощи будет объявлено в понедельник.

Кроме ракет HAWK и артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм пакет будет включать другие боеприпасы и оборудование для поддержки нужд обороны Украины, добавили источники.

Пакет поступит от Presidential Drawdown Authority, механизма, позволяющего президенту быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов США для поддержки союзников.