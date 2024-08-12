США направят на Ближний Восток атомную подлодку, - Пентагон

В опубликованном документе говорится, что Остин провел телефонный разговор в главой Министерства обороны Израиля Йоавом Галлантом. В ходе беседы он подтвердил приверженность США всем возможным шагам для защиты Израиля, а также отметил усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности в регионе.

Подтверждаю приверженность, Остин отдал приказ авианосной ударной группе USS ABRAHAM LINCOLN, которая оснащена истребителями F-35, ускорить свой переход в зону ответственности Центрального командования. При этом, авианосец Theodore Roosevelt уже находится в регионе.

Кроме того, глава Пентагона отдал распоряжение направить в район Центрального командования подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia.

Также в ходе телефонного разговора Остин и Галлант обсудили операции Израиля в Газе и усилия по заключению сделки о прекращении огня и освобождении заложников.

Помимо этого, темой разговора стали усилия по сдерживанию агрессии со стороны Ирана, ливанской "Хезболлы" и других связанных с Ираном группировок по всему региону.