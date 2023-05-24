США направили к Черному морю беспилотный разведчик

Американский беспилотник проводит разведку над Черным морем у берегов Крыма. Речь идет о беспилотнике RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 .

Дрон утром 24 мая взлетел с авиабазы НАТО "Сигонелла" на Сицилии, залетел в воздушное пространство нескольких европейских стран и направился к акватории Черного моря. Беспилотник находится на высоте около 18 км.

Фото: над Черным морем ведет разведку американский дрон (flightradar24.com)

Что известно о беспилотнике

RQ-4 Global Hawk - это разведывательный беспилотник американского производства (компания Northrop Grumman). Он может вести разведку в течение суток с помощью оптико-электронных, инфракрасных, радиолокационных и радиоэлектронных датчиков.

В сутки он способен обследовать 100 тысяч кв. км территории, летая со скоростью до 575 км/ч. Всего RQ-4 Global Hawk может пробыть в воздухе без посадки около 34 часов.

РФ сбила дрон США

Напомним, 16 марта 2023 года российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем. Это произошло в международном воздушном пространстве.

Россия сначала заявила, что не имеет отношения к падению беспилотника, но затем Европейское командование США показало видео с поличным. На кадрах заметно, что дрон атаковали именно российские самолеты.

Подробнее об инциденте с дроном MQ-9 Reaper - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.