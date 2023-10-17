США направили к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев, - CNN

Соединенные Штаты направили к берегам Израиля около двух тысяч солдат сил быстрого реагирования морской пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам представителя министерства обороны США, знакомого с планом, силы быстрого реагирования морской пехоты присоединятся к эскадре американских военных кораблей у берегов Израиля.

Ранее министр обороны Ллойд Остин приказал подготовить группу военнослужащих к потенциальному развертыванию в Израиле для помощи в таких задачах, как медицинская и материально-техническая поддержка.

Приказ не означает, что войска обязательно будут развернуты, или что кто-то из них будет участвовать в боевых действиях, если они все-таки отправятся в Израиль, заявили официальные лица в Пентагоне. Но, по их словам, решение Остина сократило время на развертывание.

По словам официальных лиц, подразделение находится на борту десантного корабля USS Bataan, который в настоящее время находится в Оманском заливе.

Переброска военных США к берегам Израиля

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты отобрали около 2 тысяч военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля.

По словам официальных лиц, перед военнослужащими поставлены такие задачи, как оказание консультативной и медицинской помощи, и они представляют все Вооруженные силы США.