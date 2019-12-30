США завдали авіаудари по бойовиках в Іраку і Сирії

Американські військові нанесли авіаудари по Іраку і Сирії по п'яти об'єктах, які, за словами Пентагону, пов'язані з іранською армією, обвинуваченої у серії нападів на американську військову базу. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє CNN.

Як сказав міністр оборони США Марк Еспер, США завдали ударів по об'єктах шиїтського угруповання "Катаїб Хезболлах" в Іраку і Сирії. Зокрема, удари припали до трьох місцях угруповання в західному Іраку і двох в східній Сирії, включаючи склади зброї і бази командування і контролю ополчення.

Еспер також додав, що обговорив з американським президентом Дональдом Трампом додаткові заходи в разі необхідності.

За даними заяви Недільних підрозділів народної мобілізації, підтримуваного Тегераном шиїтського угруповання, в результаті авіаударів США було вбито не менше 19 осіб.

США звинувачують бойовиків в ракетному обстрілі в п'ятницю, в результаті якого загинув військовий США у військовому комплексі поблизу Кіркук на півночі Іраку. Офіційні особи заявили, що в ході цієї атаки було випущено до 30 ракет.

Нагадаємо, 28 грудня кілька ракет було випущено по військовій базі К1 поруч з містом Кіркук на півночі Іраку. В результаті обстрілу загинув американський цивільний контрактник, кілька військових США та Іраку були поранені.